Россияне любят счёт: откуда у граждан такая любовь к банковским вкладам

Банковский вклад остаётся самым популярным видом инвестиций у граждан России. Хотя в прямом смысле инвестицией депозит назвать можно с большой натяжкой. Вклады сегодня не только не приносят дохода, но и не защищают сбережения от инфляции. NEWS.ru выяснял, откуда у россиян такая любовь к депозитам и что может заставить их, забрав деньги из банка, начать по-настоящему инвестировать.

Кажется, ничто не может убить интерес россиян к банковским депозитам — ни новый налог с процентов по вкладам, ни беспрецедентно низкие ставки по ним.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков, по данным ЦБ, на 1 апреля составила всего 4,6%, при том что инфляция в годовом выражении давно перевалила за 5%. Для сравнения: ровно два года назад ставка была на уровне 7,5%. Иными словами, доход от банковского вклада сократился практически на 40%.

Удивительно, но несмотря это россияне продолжают держать в банках свои рубли. В пандемийном 2020 году объём вкладов населения сократился, но в то же время остатки на текущих счетах физлиц существенно выросли.

Как объяснил NEWS.ru эксперт компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, особенностью прошлого года стал переток средств между вкладами разной срочности.

Наблюдался взлёт, почти на 50%, по объёму вкладов «до востребования», реализующих, по сути, функцию мгновенной ликвидности: минимум неудобств для вкладчика, но и минимум доходности. А вот среднесрочные депозитные инструменты (1–3 года) «провалились» на 11%. Михаил Зельцер аналитик «БКС Мир инвестиций» аналитик «БКС Мир инвестиций»

Иными словами, средства — а это на минуточку около 33 трлн рублей — остались в банковской системе, они просто перетекли с депозитов на текущие счета.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сберегательные счета лидируют в числе самых популярных инструментов инвестиций у россиян. За ними следуют валюта и недвижимость. Согласно недавним опросам, из тех, кто имеет накопления или свободные средства, две трети предпочитают хранить хотя бы часть денег именно на банковском счёте или вкладе, больше половины — просто на банковской карте. Треть респондентов держит деньги дома, а каждый пятый при возможности покупает валюту или недвижимость. Только 17% предпочитают вкладывать средства в акции, облигации и другие ценные бумаги и около 5% — в драгоценные металлы и криптовалюту.

На самом деле — и об этом говорят результаты совместного исследования «Дом.РФ» и ВЦИОМ — многие россияне держат накопления на депозите в силу их небольшого размера. Имея на руках крупную сумму денег, большинство предпочли бы приобрести на неё недвижимость. Так ответили 50% респондентов, ещё 17% обзавелись бы земельным участком, 13% вложились бы в золото, 11% — в акции и облигации, столько же граждан потратили бы деньги на покупку валюты. И самое интересное: только каждый седьмой респондент выбрал бы в качестве инвестиции счёт в банке.

Инвестиции априори подразумевают вложение в те или иные активы свободных денежных средств. Уровень доходов большинства россиян как известно невысок, отсюда и выбор в пользу депозита. На банковском вкладе можно держать и 100, и 50, и 10 тысяч рублей.

Экономисты же выделяют несколько причин популярности вкладов, в первую очередь россиян привлекает их простота и понятность.

Главная причина любви россиян к вкладам — их понятность для населения, исторический опыт: вклады были ещё и у многих людей в СССР, пусть только в одном банке — Сбербанке. Ещё один весомый аргумент в пользу вкладов — эффективная система страхования. Те 1,4 миллиона рублей, которые возмещает государство по вкладам в «прогоревших» банках, сумма по-прежнему достаточная для большинства россиян. Семён Новопрудский экономист экономист

Нестабильность российского фондового рынка и, как следствие, снижение рыночной стоимости акций и высокие риски вложений, сказываются на деятельности инвестиционных компаний, в том числе паевых инвестиционных фондов, которые не гарантируют получение определённого дохода, замечает доцент экономического факультета РУДН Жанна Голодова.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам эксперта, режим налогообложения более благоприятный в отношении доходов по банковским депозитам, чем по ценным бумагам. К тому же получение дохода на фондовом рынке, как правило, более вероятно лишь при длительном сроке инвестирования. Горизонты планирования у россиян вообще коротки. Наши соотечественники не заглядывают так далеко, предпочитая жить здесь и сейчас. И винить их в этом очень трудно. Угрозы новых кризисов, дефолтов, девальваций и деноминаций практически уничтожили веру россиян в долгосрочное планирование.

Часто повторяющиеся кризисы (и «волны кризиса») подрывают доверие к операциям на фондовом рынке. Ведь сейчас многие граждане предпочитают приобретать недвижимость в привлекательных регионах, использовать её в коммерческих целях и получать доход больший, чем по государственным ценным бумагам (да ещё и недвижимость у них останется). Для инвестирования в другие активы — корпоративные облигации, акции или золото — необходимо знать тенденции рынка и достоверную статистику по сделкам. Жанна Голодова доцент экономического факультета РУДН доцент экономического факультета РУДН

По мнению эксперта, государству нужно создавать условия для стабилизации экономической ситуации, повышения доходов граждан, разрабатывать доступные и привлекательные инструменты (государственные облигации), а также совершенствовать законодательство в области корпоративного управления.

Отчасти россиян вынудила начать инвестировать пандемия, признаёт Новопрудский.

В прошлом году число мелких частных инвесторов в России увеличилось сразу в несколько раз и это был абсолютный рекорд всех времён, — говорит экономист.

По мнению эксперта, людей надо постепенно приучать к инвестиционным инструментам. И на это требуется время. 2020 год показал, что инвестировать в другие инструменты, кроме вкладов, россияне в общем не боятся, добавил он.