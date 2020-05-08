Эксперт назвал роковую ошибку авторитетного бизнесмена Быкова

https://static.news.ru/photo/aa6e97f2-90da-11ea-a1b9-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Быков в 2005 году Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Бизнесмен из Красноярска Анатолий Быков допустил ошибку, считая, что сюрпризов из прошлого быть не может. Такую оценку его задержанию дал член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьёв.

По его словам, выглядит странно, что человек, задержанный по делу об убийстве в 1994 году двух жителей Красноярска, очень авторитетный предприниматель, с такой историей и не уехал куда-нибудь подальше на ПМЖ.

В криминальных кругах Быков более известен под прозвищами Челентано и Бык, сообщает газета «Известия». По мнению Соловьёва, арест Быкова является доказательством того, что и старые преступления раскрываются. И что ничего не бывает случайным.

Сколько веревочке не виться, а конец всё равно будет, — уверен эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что найденный мёртвым в Подмосковье миллиардер Дмитрий Босов должен был стать свидетелем по делу против бизнесмена Анатолия Быкова. Они были хорошо знакомы и связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов ещё с 1990-х годов. Быкова задержали 7 мая, на следующий день после смерти Босова.