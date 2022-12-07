Назван способ сохранить жизнь елке в кадке Эксперт по уходу за деревьями Пальчиков: елку в кадке необходимо подготовить к высадке на улице

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Елки в кадке, которые многие россияне покупают с целью высадить дерево на улице после новогодних праздников, могут погибнуть от резкой перемены температуры, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» президент Союза профессионалов по уходу за деревьями Сергей Пальчиков. По его словам, химический состав смолы ели не приспособлен к скачкам температуры. Единственный способ сохранить дереву жизнь после Нового года — подготовить его, постепенно снижая температуру помещения, в котором оно находится. Эксперт уточнил, что после этого высаженная ель сможет привыкнуть к морозу и прижиться.

Так смогут поступить только жители частных домов, когда после празднования они на несколько дней сперва поставят ель в более прохладную часть помещения. Потом еще несколько дней она побудет в предбаннике, и так постепенно уже можно дойти до уличной температуры. Тогда высаженное деревце с большей долей вероятности сможет привыкнуть и прижиться, — заключил Пальчиков.

Эколог Андрей Фролов ранее рассказал, что покупка живой елки для Нового года не наносит вреда природе, так как их выращивают в специальных питомниках. Он уточнил, что покупая настоящую елку к праздникам, люди могут нанести вред экологии лишь тем, что просто выкидывают дерево после праздника. Чтобы поступить с елкой экологично, эксперт призвал посадить ее в лесу или на дачном участке с наступлением весны.

До этого эколог Ирина Лебедева рассказала, что покупка искусственной елки наносит окружающей среде больший ущерб, чем покупка живой елки. По ее словам, искусственные деревья вредят экологии как во время производства, так и в ходе утилизации. Эксперт уточнила, что использование срубленных деревьев также несет вред окружающей среде, но его можно снизить, если покупать елки у продавцов с лицензией и утилизировать после использования. После Нового года специалист порекомендовала сдать елку в специальный пункт приема, откуда ее отправят на переработку.