Эксперт Авдеева оценила идею привлечь осужденных на стройки России Эксперт Авдеева: привлечение осужденных на стройки России сократит риски преступности

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Использование осужденных по нетяжелым экономическим статьям в качестве рабочей силы позволит вырвать людей из криминальной среды, сократить риски рецидивов и создаст новый конкурентный поток рабочей силы, заявила РИА Новости руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. По ее словам, использовать труд осужденных можно не только в строительстве, но и в других областях, включая сельское хозяйство, переработку мусора, лесную и добывающую отрасли, а также работы на территориях Дальнего Востока и арктической зоны.

Этот механизм даст возможность сформировать новый конкурентный и более мотивированный в сравнении с мигрантами поток рабочей силы внутри государства, — добавила она.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что к работе на российских стройках могут привлечь осужденных по экономическим статьям. По словам политика, такая мера может распространиться на злоумышленников, совершивших нетяжкие преступления, а способом их мотивации станет возможность условно-досрочного освобождения.

В середине августа председатель правления «Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности» Сергей Быстров сообщал, что на стройках в России уже работают пять тысяч заключенных. Тогда Хуснуллин заявлял, что их число может быть увеличено до 180 тысяч.