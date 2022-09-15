Экономических преступников могут привлечь к работе на стройках Хуснуллин: на стройки могут привлечь осужденных по нетяжелым экономическим статьям

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

К работе на российских стройках могут привлечь осужденных по экономическим статьям, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам политика, такая мера может распространиться на злоумышленников, совершивших нетяжкие преступления, передает РБК.

По словам вице-премьера, заключенных планируют мотивировать работать на стройках. Хуснуллин отметил, в Минюст внесли поправку в законодательство, чтобы осужденные, находящиеся на исправительных работах, могли получить возможность условно-досрочного освобождения.

Сейчас в Минюст внесена поправка законодательная по нашей инициативе. Сегодня по закону, даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения, — сказал Хуснуллин.

В середине августа председатель правления «Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности» Сергей Быстров сообщал, что на стройках в России уже работают пять тысяч заключенных. Тогда Хуснуллин заявлял, что их число может быть увеличено до 180 тысяч.