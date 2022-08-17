Названо число заключенных, работающих на российских стройках Глава НАПКО-СП Быстров: на стройках России работает более 5 тысяч заключенных

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На российские стройки привлекли свыше пяти тысяч заключенных, заявил на заседании общественного совета при Минстрое председатель правления Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности (НАПКО-СП) Сергей Быстров. По его словам, которые приводит РИА Новости, в рамках совместного с Федеральной службой исполнения наказаний эксперимента было создано 114 исправительных центров во всей стране.

Мы провели эксперимент, связанный с ФСИН. Было создано 114 исправительных центров, больше 5 тысяч сотрудников было туда привлечено, которые работают на многих стройках в РФ достаточно хорошо, — сказал Быстров.

Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил использовать заключенных там, где стране не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов.

В конце июля во ФСИН предложили заменить продукцию шведской компании IKEA, покинувшей российский рынок, отечественной мебелью, которую производят заключенные. Подчеркивалось, что исправительные учреждения могут заменить многие ушедшие из РФ иностранные компании, особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год от года растут.