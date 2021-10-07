Экс-замминистра просвещения Раковой предъявили обвинение

Экс-замминистра просвещения Марине Раковой уже предъявлены обвинения. МВД ходатайствовало о заключении под стражу. Об этом заявили в пресс-службе Тверского суда, передаёт РИА Новости. Ракову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она лоббировала выделение средств, предназначенных на госконтракты, Фонду новых форм развития образования. Вину бывшая чиновница не признаёт.

В адрес Тверского суда поступило ходатайство ГУ МВД России по Москве об избрании в отношении обвиняемой Марины Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила собеседница агентства.

Экс-замминистра просвещения, бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова обвиняется в лоббировании выделения бюджетных средств, предназначенных на госконтракты по проекту «Учитeль будущего», Фонду новых форм развития образования. Расследование проводится по факту возможного хищения средств при реализации госконтрактов в сфере образования в период её пребывания на посту замглавы Минпросвещения.

Ракова скрывалась от следствия с 29 сентября. Она не явилась на допрос и не вышла на работу в банк. Кроме этого, экс-замминистра просвещения отключила телефон и не выходила на связь с близкими. 6 октября после задержания супруга Ракова всё же пришла в отделение. Она не признаёт вину и отрицает, что скрывалась от следствия.