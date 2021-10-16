Экс-замглавы отдела в Минобороны получил пять лет строгого режима за взятку

Суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего замначальника отдела в одном из департаментов Минобороны РФ Фёдора Дюльгера. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

По данным суда, на момент совершения преступления Дюльгер был замруководителя отдела обеспечения мебелью и инвентарём в департаменте эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций. Сейчас он уволен в запас.

Приговором Басманного районного суда Дюльгер Фёдор Иванович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, — сказали в суде.

Сразу после оглашения приговора мужчина был взят под стражу. Свою вину он признал, однако просил квалифицировать проступок не как взятку, а как мошенничество.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту получения взятки временно исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области.