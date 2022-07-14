Экс-замглавы МЧС Гурович попросил заменить арест участием в спецоперации

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Андрей Гурович

Экс-замглавы МЧС России Андрей Гурович, арестованный по делу о превышении должностных полномочий, предложил заменить ему пребывание в СИЗО участием в спецоперации на Украине, сообщает MK.RU. Под стражей ему предстоит пробыть до 11 сентября.

В настоящее время Гурович находится в изоляторе временного содержания на Петровке, ожидая этапирования в СИЗО «Матросская тишина». В беседе с корреспондентами он высказался против содержания заключенных за государственный счет.

А что нас держать? Здоровых мужиков кормить за государственный счет. На спецоперацию отправили бы, да и все. По желанию, конечно. Я вот поехал бы, — сказал бывший замминистра.

Гурович был задержан 13 июля. В тот же день Басманный суд Москвы по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Экс-замглавы МЧС вменяется превышение должностных полномочий при строительстве в Мурманской области госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом. По данным следствия, ущерб от его действий составил около 350 млн рублей.

Гуровичу грозит до 10 лет лишения свободы. Виновным он себя не признает. Его защита утверждает, что оснований для уголовного преследования нет.