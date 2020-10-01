Экс-замглавы Барнаула предстанет перед судом за взятку

https://static.news.ru/photo/3a9807e4-0482-11eb-8411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело о получении бывшим замглавы администрации Барнаула Сергеем Дёминым взятки в особо крупном размере направлено прокуратурой Алтайского края в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. По её данным, чиновник был задержан в марте 2020 года по подозрению в получении взятки в размере 2,9 млн рублей. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Прокурор Алтайского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы администрации г. Барнаула Сергея Дёмина, — сообщили в пресс-службе.

По информации следователей, знакомый чиновника оплатил ему в 2019 году туристическую поездку в Испанию за помощь в назначении на должность главы АО СЗ «Барнаулкапстрой» — 100% акций компании принадлежит барнаульской администрации. Позже они вместе потребовали у директора юридического лица, занимающегося строительством многоквартирного дома по заказу «Барнаулкапстроя» 15 млн рублей за своевременную приёмку и оплату построенного здания. Сотрудники ФСБ задержали Дёмина после получения части взятки, чиновника заключили под стражу, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню. Чиновника обвиняют в получении крупной взятки.