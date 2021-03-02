Экс-священник пожаловался на преследование за нетрадиционную ориентацию

https://static.news.ru/photo/c9a882de-7b73-11eb-9a79-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Усатов/facebook.com

Бывший протоиерей Александр Усатов, проживающий в Нидерландах, заявил, что митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий постоянно унижал его и даже угрожал за нетрадиционную ориентацию.

Александр Усатов до 25 марта 2020 года служил в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Ростова-на-Дону, возглавлял образовательный центр и преподавал богословие в Донской духовной семинарии. В апреле 2020 года священник опубликовал на сайте «Сноба» манифест, где рассказывал о разочаровании в РПЦ и утрате веры.

В новой статье экс-священник рассказал , что ему пришлось уехать из России из-за сложившейся ситуации, после чего он решился на каминг-аут. По его словам, в РПЦ существует «гей-лобби и возможность сделать лёгкую карьеру, пройдя через архиерейскую постель». Однако в самой епархии отрицают обвинения Усатова.

Дон, знаете ли, край суровый, нетолерантный, казачьи понятия тут отличаются от Нидерландских. Священника-гомосексуалиста давно бы попросили снять крест, если он не в состоянии надеть штаны. Ведь Усатов хлопнул церковной дверью, заявив, что его разрыв носит сугубо интеллектуальный характер. Ежемесячно писал какие-то пасквили в адрес Церкви. И вот сейчас мы увидели, что причина ухода была в процессах, которые происходили не в его голове, а гораздо ниже, — сообщил «Подъёму» пресс-секретарь митрополита Игорь Петровский.

Как писал NEWS.ru, американским трансгендерам снова позволят служить в армии. Новый президент демократ Джо Байден подпишет в ближайшее время соответствующий указ, отменив запрет своего предшественника Дональда Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила телеканалу NBC на первом пресс-брифинге, что эта инициатива была в списке обещаний Байдена и является одной из первоочередных.