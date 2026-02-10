Зимняя Олимпиада — 2026
Экс-советник Путина оценил работу Роскомнадзора

Экс-советник президента РФ Клименко: Роскомнадзор ожидаемо замедляет платформы

Вводя ограничения в работе некоторых зарубежных видеохостингов, мессенджеров и соцсетей, Роскомнадзор действует ожидаемо, таким мнением с NEWS.ru поделился экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, регулятор действует в соответствии с законом.

Роскомнадзор ведет себя ожидаемо. Мы же не предъявляем претензии сотрудникам ГАИ, когда нас лишают прав за пересечение двух сплошных? Существует закон, а Роскомнадзор — исполнитель. Сказать, что он жестит, нельзя. Вообще законы позволяют все забанить, но этого до сих пор не сделали, — сказал Клименко.

Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила в комментарии NEWS.ru, что на работу Telegram в России введены ограничения. Там отметили, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма. При этом в ведомстве указали на готовность работать с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами при условии уважения России.

