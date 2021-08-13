Экс-следователю продлили арест по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему следователю центрального аппарата Следственного комитета Левону Агаджаняну, который подозревается в фальсификации доказательств по делу о перестрелке в деловом квартале «Москва-Сити». Об этом сообщается на сайте инстанции.

Как следует из карточки дела, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста Агаджаняна.

Силовик обвиняется по ч. 2 ст. 299 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела), ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 303 УК (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности).

Следствие полагает, что Агаджанян сфальсифицировал следственные протоколы и вещественные доказательства по уголовному делу о стрельбе возле башни «Око» для занижения роли фигурантов. Кроме этого, бывший силовик незаконно привлекал трёх граждан к уголовной ответственности, преследование которых сейчас прекращено.

NEWS.ru подробно рассказывал, что Пресненский суд Москвы вынес приговор двоим участникам перестрелки в башне «Око» — Магомеду Исмаилову и Эльдару Хамидову. Их признали виновными в покушении на убийство и убийстве, хулиганстве с применением оружия и незаконном его хранении и приговорили к 16 и 15 годам колонии строгого режима.

Перестрелка произошла 17 ноября 2017 года в деловом центре «Москва-Сити». В тот день в башне «Око» отмечал свой 50-летний юбилей бизнесмен Дмитрий Павлов. Среди приглашённых был и бывший акционер компании «Вимм-Билль-Данн» Григорий Юшваев. Конфликт, переросший в перестрелку, произошёл с участием охранников Юшваева — Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова, сотрудников Росгвардии, охранявших здание, и охранников остальных гостей. Причиной инцидента стала просьба последних перепарковать «Майбах» Юшваева, который перекрыл проезд на парковку остальным автомобилям. Словесный конфликт закончился перестрелкой. В результате пострадали пять человек, а один был убит. Им оказался охранявший именинника сотрудник ЧОП Платон Койда. Как установило следствие, мужчину ранил другой участник перестрелки, его коллега Кирилл Титоренко. Исмаилову и Хамидову в итоге вменили лишь покушение на убийство.

Изначально обвинения предъявили только Исмаилову и Хамидову, которых посчитали зачинщиками конфликта. Однако в августе 2018 года дело завели на сотрудника Росгвардии Дмитрия Якобсона, получившего в день перестрелки серьёзное ранение. Следствие решило, что именно с его подачи разгорелся конфликт. Однако уже спустя полгода дело против Якобсона и его коллег закрыли за отсутствием состава преступления. После этих событий уволился из СК следователь Левон Агаджанян, который вёл дело, а его материалы передали в центральный аппарат ведомства. В декабре 2020 года обвиняемым стал и сам Агаджанян, который подменил гильзы на месте преступления и оказывал давление на свидетелей. Фальсификацией улик он якобы занимался по просьбе бизнесмена Юшваева, чьи охранники оказались в числе фигурантов уголовного дела.