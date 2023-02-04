Экс-редактору DOXA ужесточили наказание Экс-редактору DOXA Гутниковой назначили два месяца колонии общего режима

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Алла Гутникова

Дорогомиловский районный суд Москвы назначил экс-редактору студенческого общественно-политического журнала DOXA Алле Гутниковой два месяца лишения свободы в колонии общего режима, сообщил адвокат журналистки Дмитрий Захватов. До этого девушка была приговорена к исправительным работам, передает DOXA. Cама Гутникова находится в Берлине, сообщает издание.

Учитывая категорию преступления, за совершение которого Гутникова А. М. осуждена приговором мирового судьи, конкретные обстоятельства дела, данные о личности Гутниковой А. М., в том числе поведение после вынесения приговора, суд считает необходимым назначить Гутниковой А. М. отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — процитировал Захватов текст приговора.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась к Генпрокуратуре с просьбой признать издание DOXA экстремистской организацией. По его словам, на ресурсах издания размещены экстремистские материалы и инструкции по нарушению закона.

В 2021 году журналистам студенческого издания Арамяну, Гутниковой, Тышкевич и Метелкину предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность. Их приговорили к двум годам исправительных работ. Сами журналисты отрицали вину, их защита указывала на отсутствие состава преступления.