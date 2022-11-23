Издание DOXA могут признать экстремистским Комиссия ГД обратилась в Генпрокуратуру с просьбой признать издание DOXA экстремистским

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась к Генпрокуратуре с просьбой признать издание DOXA экстремистской организацией, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. По его словам, на ресурсах издания размещены экстремистские материалы и инструкции по нарушению закона, передает ТАСС.

Анализ комиссией материалов издания DOXA, которое действует в том числе из Германии, завершился направлением обращения в Генеральную прокуратуру РФ о признании издания DOXA экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории нашей страны, — сказал Пискарев.

Ранее МВД объявило в федеральный розыск бывших редакторов журнала DOXA Аллу Гутникову, Наталью Тышкевич и Владимира Метелкина. В апреле суд приговорил журналистов и их коллегу Армена Арамяна к двум годам исправительных работ по делу о вовлечении подростков в участие в митингах.

В 2021 году журналистам студенческого издания Арамяну, Гутниковой, Тышкевич и Метелкину предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность (статья 151.2 УК). 14 апреля 2021 года у них дома прошли обыски. Уголовное дело, в рамках которого им предъявили обвинение, возбудили еще 22 января того же года.

Поводом для возбуждения уголовного дела против журналистов стал видеоролик накануне митингов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В нем они рассказывали, что угрозы администраций вузов отчислением за участие в митингах незаконны. Вскоре на видео отреагировал Роскомнадзор и потребовал удалить его. DOXA выполнил требование, однако затем подал иск в суд с просьбой признать действия ведомства незаконными.