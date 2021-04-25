Суд разрешил журналистке DOXA Наталье Тышкевич двухчасовые прогулки

https://static.news.ru/photo/7e3022c8-a682-11eb-9453-96000091f725_660.jpg Наталья Тышкевич Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Мосгорсуд смягчил условия меры пресечения журналистке DOXA Наталье Тышкевич. Ей разрешили двухчасовые утренние прогулки. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил запретить Тышкевич выходить за пределы жилого помещения в период с 10:00 до 08:00 следующих суток. В остальной части постановление Басманного суда оставлено без изменения, — сказано в заявлении.

В ходе заседания судья приобщила к делу подписанные за Наталью личные поручительства.

Мосгорсуд рассматривает 26 апреля апелляционные жалобы Владимира Метёлкина, Армена Арамяна и Натальи Тышкевич. Жалоба ещё одной фигурантки, Аллы Гутниковой, будет рассматриваться 28 апреля.

Мера пресечения включает в себя запрет выходить из дома почти круглые сутки (с 00:00 до 23:59), пользоваться Интернетом, телефоном и общаться с кем-либо, кроме адвоката, следователя и близких родственников. Срок запрета определённых действий — до 14 июня 2021 года.

Журналистам студенческого журнала DOXA Арсену Арамяну, Алле Гутниковой, Владимиру Метёлкину и Наталье Тышкевич предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность (статья 151.2 УК). Утром 14 апреля у них дома прошли обыски. Уголовное дело, в рамках которого им предъявили обвинение, возбудили ещё 22 января, по нему обвиняемым также проходит соратник Алексея Навального Леонид Волков.

Поводом для возбуждения уголовного дела против журналистов стал видеоролик накануне митингов в поддержку Навального. В нём они рассказывали, что угрозы администраций вузов отчислением за участие в митингах незаконны. Вскоре на видео отреагировал Роскомнадзор и потребовал удалить его. DOXA выполнил требование, однако затем подал иск в суд с просьбой признать действия ведомства незаконными.