Экс-представитель Кадырова раскрыл способ поиска критиков главы Чечни

https://static.news.ru/photo/ff6ead54-be2a-11eb-93e8-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

В региональных чеченских диаспорах есть представители Грозного, которые мониторят выпады в адрес руководства Чечни. Об этом бывший представитель главы республики в Свердловской области Салаудин Мамаков заявил URA.RU.

Все представители [главы Чечни] в регионах не то что должны-обязаны мониторить ситуацию, отслеживать подобные случаи. И незамедлительно принимать меры для привлечения правоохранительных и судебных органов, чтобы «привести в чувство» этих людей, — цитирует его агентство.

Мамаков добавил, что как правило, при помощи правоохранительных органов найти таких людей получается довольно быстро. После этого с человеком проводят разъяснительную беседу и объясняют, что такое отношение к представителю власти неприемлемо.

Ранее сообщалось, что пользователи Instagram устроили флешмоб в поддержку оскорбившего Кадырова подростка. Хештег #КадыровШайтан использовали уже свыше 600 раз. Он сочли, что угроза Кадырова «разобраться» с 15-летним выходцем из Дагестана чрезмерна.

История началась несколько дней назад, когда Кадыров вёл трансляцию в сторис Instagram. Вдруг один из пользователей назвал его «шайтаном». Акция в поддержку юноши стартовала после того, как родители молодого человека извинились в эфире ЧГТРК «Грозный» за сына, которого «недостойно» воспитали. Отец заявил, что серьёзно займётся сыном, в то время как его наследник со стыдом молчал и смотрел вниз.