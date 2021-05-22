В Сети устроили флешмоб в поддержку школьника, которому угрожал Кадыров

https://static.news.ru/photo/0c219390-bae8-11eb-b0a3-96000091f725_660.jpg Фото: ramzan/vk/com

Пользователи соцсети Instagram устроили флешмоб в поддержку 15-летнего жителя Дагестана, обозвавшего главу Чечни Рамзана Кадырова «шайтаном».

История началась несколько дней назад, когда Кадыров вёл трансляцию в сторис Instagram. Вдруг один из пользователей назвал его «шайтаном». В исламе это одно из названий дьявола и считается оскорблением. Однако Кадыров сам неоднократно применял это название по отношению к своим противникам, передаёт MK.RU.

Акция в поддержку юноши стартовала после того, как родители молодого человека извинились в эфире ЧГТРК «Грозный» за сына, которого «недостойно» воспитали. Отец заявил, что серьёзно займётся сыном, в то время как его наследник со стыдом молчал и смотрел вниз. Сама акция идёт под хештегом #КадыровШайтан. Его использовали уже более 600 раз.

Так и думала, что ребёнок [обозвал Кадырова]. Они в этом возрасте озлобленные на весь мир. Отец, бедняга, пытается заработать, а сын время на глупости тратит, — отметили юзеры.

Нашлись и заступившиеся за юношу, а угрозу Кадырова «разобраться» с ним назвали чрезмерной.

Накануне Кадыров в прямом эфире в Instagram назвал себя «проектом» и «пехотинцем» президента России Владимира Путина, а также «слугой народа». Глава Чечни добавил, что российский лидер доверяет ему и его деятельность на посту главы республики не противоречит исламу. Кадыров отметил, что все достижения, которые связаны с восстановлением Чечни, с безопасностью в республике являются исключительно заслугой Путина.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров был замечен во время прогулки в Грозном вместе со своей супругой Медни и ребёнком в коляске. Видео променада опубликовал Telegram-канал RT. На выложенном ролике запечатлено, как руководитель региона гуляет по улицам чеченской столицы.