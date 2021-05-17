«Я — проект Путина»: Кадыров пояснил своё отношение к президенту РФ

Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram назвал себя «проектом» и «пехотинцем» Владимира Путина, а также «слугой народа». Глава Чечни добавил, что российский лидер доверяет ему и его деятельность на посту главы республики не противоречит исламу.
Я глава Чеченской республики, у нас есть свой герб и флаг, я избранный глава республики, я пехотинец Путина, я проект, можно сказать, президента. Если бы он не поддержал в самые сложные времена мой народ, может, сегодня было бы по-другому, — прокомментировал своё отношение к Путину чеченский лидер.
Кадыров отметил, что все достижения, которые связаны с восстановлением Чечни, с безопасностью в республике являются исключительно заслугой Путина.
Меня религия призывает служить такому президенту, и если тебе разрешают строить мечети, изучать религию, то ты обязан защищать это государство и президента, поэтому я не стесняясь говорю — я пехотинец, Герой России, генерал, — заключил глава Чечни.
Как сообщалось ранее, Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния глав субъектов в апреле. Самым влиятельным вновь стал мэр Москвы Сергей Собянин, второе и третье место у главы Чечни Рамзана Кадырова и президента Татарстана Рустама Минниханова.