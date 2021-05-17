«Я — проект Путина»: Кадыров пояснил своё отношение к президенту РФ

https://static.news.ru/photo/885474ca-b78f-11eb-bc4e-96000091f725_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram назвал себя «проектом» и «пехотинцем» Владимира Путина, а также «слугой народа». Глава Чечни добавил, что российский лидер доверяет ему и его деятельность на посту главы республики не противоречит исламу.

Я глава Чеченской республики, у нас есть свой герб и флаг, я избранный глава республики, я пехотинец Путина, я проект, можно сказать, президента. Если бы он не поддержал в самые сложные времена мой народ, может, сегодня было бы по-другому, — прокомментировал своё отношение к Путину чеченский лидер.

Кадыров отметил, что все достижения, которые связаны с восстановлением Чечни, с безопасностью в республике являются исключительно заслугой Путина.

Меня религия призывает служить такому президенту, и если тебе разрешают строить мечети, изучать религию, то ты обязан защищать это государство и президента, поэтому я не стесняясь говорю — я пехотинец, Герой России, генерал, — заключил глава Чечни.

Как сообщалось ранее, Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния глав субъектов в апреле. Самым влиятельным вновь стал мэр Москвы Сергей Собянин, второе и третье место у главы Чечни Рамзана Кадырова и президента Татарстана Рустама Минниханова.