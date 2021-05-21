Появилось видео с Кадыровым на прогулке с ребёнком в коляске

https://static.news.ru/photo/c180a3da-ba4c-11eb-a43d-96000091f725_660.jpg Фото: Рамзан Кадыров/vk.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров был замечен во время прогулки в Грозном вместе со своей супругой Медни и ребёнком в коляске. Видео променада опубликовал Telegram-канал RT.

На выложенном ролике запечатлено, как руководитель региона гуляет по улицам чеченской столицы.

Авторы ролика не уточняют, кем приходится Кадырову ребёнок на видео. Вероятнее всего, это внук.

Супруга политика Медни Кадырова была его односельчанкой. Они знакомы ещё со школы и живут в браке уже более 20 лет. У них 12 детей, в том числе четыре сына от четырёх до 15 лет. Также у Кадыровых два приёмных сына.

Кроме того, у главы Чечни есть шесть дочерей, две из них уже взрослые. Старшая — 23-летняя Айшат — с 2020 года занимает пост первого заместителя министра культуры Чеченской Республики. Вторая дочь Кадырова — Хадижат — в 2020 году возглавила департамент дошкольного образования мэрии Грозного.

Ранее Кадыров в прямом эфире в Instagram назвал себя «проектом» и «пехотинцем» президента России Владимира Путина, а также «слугой народа». Глава Чечни добавил, что российский лидер доверяет ему и его деятельность на посту главы республики не противоречит исламу.