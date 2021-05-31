Экс-главу «Открытой России» отправили в спецприёмник

Бывшего гендиректора «Открытой России» (организация признана нежелательной в РФ) Андрея Пивоварова отправили в спецприёмник после обыска в его квартире. Об этом сообщает Пятый канал.
На кадрах, которые оказались в распоряжении канала, видно, как его вывели из дома, посадили в автомобиль и увезли. Что именно искали силовики у Пивоварова, пока неизвестно.
Адвокат Елена Бородина
Ранее стало известно, что Пивоварова задержали в аэропорту Пулково и доставили в СКР для допроса по делу об участии в нежелательной организации, а также о пропаже донатов, отправленных ФБК Алексея Навального (организация внесена в список иноагентов).
Некоторое время назад полиция провела обыск у бывшего председателя «Открытой России» Александра Соловьёва.
«Открытая Россия» объявила о самоликвидации 27 мая. По словам Пивоварова, такое решение было принято, чтобы защитить сотрудников от преследования.