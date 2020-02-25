Бывший глава ФСИН России Александр Реймер освобождён условно-досрочно по решению Центрального районного суда Калининграда. Об этом ходатайствовала его защита.
Решение суда ещё не вступило в законную силу. Это произойдёт через 10 дней, если прокуратура его не обжалует,
Реймер был арестован в марте 2015 года. Он обвинялся в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, экс-глава ФСИН присвоил 2,7 млрд рублей бюджетных средств. Виновным себя он не признал.
В июне 2017 года суд приговорил Реймера к восьми годам лишения свободы, сняв с него часть обвинений. Заместитель Реймера Николай Криволапов и ещё один фигурант дела Виктор Определёнов были осуждены на пять лет и восемь месяцев и шесть лет лишения свободы соответственно. Криволапова досрочно освободили в мае 2018 года.
Ранее NEWS.ru писал, что Реймер просил о досрочном освобождении в середине 2019 года. Тогда суд его ходатайство отклонил.
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