https://static.news.ru/photo/51fdba34-57a1-11ea-8025-fa163e074e61_660.jpg Александр Реймер Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Бывший глава ФСИН России Александр Реймер освобождён условно-досрочно по решению Центрального районного суда Калининграда. Об этом ходатайствовала его защита.

Решение суда ещё не вступило в законную силу. Это произойдёт через 10 дней, если прокуратура его не обжалует, сообщает ТАСС.

Реймер был арестован в марте 2015 года. Он обвинялся в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, экс-глава ФСИН присвоил 2,7 млрд рублей бюджетных средств. Виновным себя он не признал.

В июне 2017 года суд приговорил Реймера к восьми годам лишения свободы, сняв с него часть обвинений. Заместитель Реймера Николай Криволапов и ещё один фигурант дела Виктор Определёнов были осуждены на пять лет и восемь месяцев и шесть лет лишения свободы соответственно. Криволапова досрочно освободили в мае 2018 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Реймер просил о досрочном освобождении в середине 2019 года. Тогда суд его ходатайство отклонил.