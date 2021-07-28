Экс-глава Росздравнадзора Елена Тельнова умерла в 69 лет

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Ростуризм порекомендовал путешественникам из России, которые находятся в турецкой Анталье, не покидать свои отели. Об этом пишет ТАСС.

Рекомендуем всем туристам в регионе Антальи не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей, — сообщили в ведомстве. Там отметили, что российские власти остаются на связи с генеральным консульством...