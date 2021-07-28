Экс-глава Росздравнадзора Елена Тельнова умерла в 69 лет

Бывший руководитель Росздравнадзора Елена Тельнова умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Тельнова
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с прискорбием сообщает, что ушла из жизни профессор, доктор фармацевтических наук Елена Алексеевна Тельнова. Елена Алексеевна начала работать в Росздравнадзоре с момента его основания, а с 2010 по 2013 год возглавила Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.
Елена Алексеевна Тельнова навсегда останется в наших сердцах неравнодушным, честным, добрым и открытым человеком, — говорится в сообщении.
Росздравнадзор выразил соболезнования родным и близким Елены Тельновой. Причины смерти экс-руководителя ведомства не указываются.
Ранее сообщалось, что Елена Тельнова в последнее время являлась членом учёного совета НИИ общественного здоровья Н. А. Семашко. В частности, в июле прошлого года, в разгар пандемии коронавируса, экс-глава Росздравнадзора занималась проблемой доступности лекарств в стране.