Экс-глава Пушкинского района получил девять лет тюрьмы за взятку

Суд назначил бывшему главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову девять лет колонии строгого режима. Об этом сообщают «Известия».

Жирков признан виновным в получении взятки от гендиректора ЗАО «Мосстроймеханизация-5» Обида Ясинова — он будет отбывать наказание семь лет. Экс-глава принял две квартиры и два нежилых помещения совокупной стоимостью 81,5 млн рублей, за что обещал перенести сроки ввода в эксплуатацию строящихся объектов. В деле также участвовал гендиректор ООО «Брит» Сергей Хвостов.

Получение взятки в особо крупном размере наказывается лишением свободы от восьми до 15 лет. Особо крупным размером считается сумма более одного миллиона рублей.

Жирков стал главой Пушкинского района 20 февраля 2019 года, он должен был занимать эту должность ближайшие пять лет.

Ранее по подозрению во взяточничестве сотрудники ФСБ задержали прокурора Сызрани Вадима Фeдорина. Отмечается, что вознaграждение предназначалось за содействие в расследовании уголовного дела.