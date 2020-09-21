Экс-глава МВД подтвердил право Навального требовать свою одежду

https://static.news.ru/photo/f702c9f8-fc23-11ea-8649-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов заявил, что политик Алексей Навальный может требовать одежду, в которой он был в момент своего отравления.

По его словам, такое право появляется у оппозиционера, так как уголовное дело о его отравлении не было возбуждено, передаёт НСН.

Если дело не возбуждено, он вправе потребовать одежду, если возбуждено — она будет как вещественное доказательство или предмет исследования, — подчеркнул экс-глава МВД.

Накануне политик рассказал, что сотрудники правоохранительных органов забрали одежду, в которой он был в день отравления. Оппозиционер потребовал вернуть вещи, так как прошли 30 дней, отведённые законом на доследственную проверку. Он уверен, что российские силовики использовали следственные действия, чтобы скрыть улику.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила, писал NEWS.ru.