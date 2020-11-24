Экс-дзюдоист призвал Харитонова извиниться и перед ним

https://static.news.ru/photo/3d906688-2e8c-11eb-80c4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Носов Фото: vk.com/nosovdy

Бывший дзюдоист и депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов отреагировал на примирение между бойцами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым. По его словам, Харитонов мог бы и перед ним извиниться.

За лживый пост про Таиланд передо мной не хочешь извиниться? — цитирует его «Чемпионат».

В 2018 году в Таиланде Харитонов напал с тесаком на Носова, приревновав его к своей спутнице. Носов считает, что тогда была реальная угроза для членов семей и учеников, которые отдыхали вместе со спортсменами, «им угрожала реальная опасность в виде безумца, бегающего с ножом-тесаком». Недавно Харитонов заявил, что Носов любит чужим жёнам под юбку смотреть, а потом на их мужей пишет заявление в правоохранительные органы.

Харитонов и Яндиев повздорили 13 ноября в спортивном комплексе «Лужники». В результате драки Харитонов получил сотрясение мозга, повреждение глаза, а также перелом носа и орбитальной кости. Удары, предположительно, были нанесены кастетом или другим твёрдым предметом, но следствие этого доказать не смогло.

Яндиев был задержан на 48 часов, отправлен в изолятор временного содержания, а 17 ноября вышел на свободу. В отношении него возбуждены два уголовных дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

В новом эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о ходе дела и о взаимоотношениях с Яндиевым.