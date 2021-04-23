Экс-адвоката Пашаева допросят по делу о лжесвидетельствовании

https://static.news.ru/photo/1a62466c-a43f-11eb-8356-96000091f725_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева вызвали на допрос по делу о лжесвитедельствовании на процессе осуждённого за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова. Об этом журналистам рассказал сам Пашаев.

Меня вызвали в качестве свидетеля, на что они не имеют права. Я завтра хочу следователя спросить, на каком основании они вызывают меня допрашивать, по закону это запрещено [из-за адвокатской тайны], — цитирует ТАСС Пашаева.

Он отметил, что в рамках уголовного дела уже кого-то допрашивали, но ему неизвестно, были ли допрошены свидетели, дававшие показания в суде по делу Ефремова.

Как сообщалось ранее, в начале апреля МВД передало в Пресненский суд Москвы уголовные дела Андрея Гаева, Александра Кобеца и Левана Бадасяна, трёх свидетелей защиты по делу актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Их обвиняют в даче ложных показаний. Все три свидетеля утверждали, что в момент аварии Ефремов был на пассажирском сидении.

Как утверждал Пашаев, он предупреждал свидетелей об уголовной ответственности за лжесвидетельствование.