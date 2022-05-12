Экономист рассказал, какие товары в России подорожают прежде всего Экономист Беляев: в России в первую очередь подорожают товары первой необходимости

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В общем потоке инфляции быстрее всего обычно дорожают товары повседневного потребления, которыми часто пользуются россияне, заявил экономист Михаил Беляев. По его мнению, на нынешнее подорожание товаров во многом повлиял искусственно созданный в России дефицит, пишет АБН.

Они уже запаслись этими товарами на некоторое время, поэтому спрос на них будет ослаблен. Теперь товары, которые росли в цене быстрее остальных, в некоторой степени сбавят темпы подорожания. А благодаря укреплению рубля к доллару импортируемая инфляция также замедлится, — подчеркнул Беляев.

Однако главным фактором повышения цен, по мнению экономиста, является монополистическое устройство продовольственных и других рынков в секторе крупных корпораций. Беляев заверил, что на подобные предприятия спрос, предложение и факторы инфляции не оказывают особого влияния. Однако, тем не менее, указанные показатели так или иначе становятся поводом для повышения стоимости продукции.

По данным Росстата, с начала 2022 года цены на товары потребления выросли на 11,78% на фоне инфляции. Таким образом, картофель стал дороже на 1,8%, репчатый лук подорожал на 1,6%, а яблоки — на 1,5%. Представители федеральной службы зафиксировали рост цен на детское питание на 1,1%, на сметану и чёрный чай — на 0,8%, а также на поваренную соль — на 1,3%.