Экономист предложил не тянуть с голосованием по Конституции из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/87c7bc12-8480-11ea-8ad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актуальность поправок к российской Конституции увеличилась на фоне эпидемии коронавируса. Поэтому голосование по ним нельзя откладывать надолго, заявил профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Он отметил, что из-за пандемии люди «неуверенно себя чувствуют» в материальном плане. Помимо этого, граждане страны заметили, как «обострились всевозможные международные противоречия».

Россияне хотят видеть для себя социальные гарантии, а «внешние раздражители» делают ещё более актуальными поправки о защите суверенитета государства.

Как только основной этап эпидемии спадёт, уже, наверное, на конец июня надо планировать, не откладывая в долгий ящик, голосование, — цитирует Матвейчева ТАСС.

Первоначально голосование по поправкам в основной закон было запланировано на 22 апреля, однако из-за эпидемии коронавируса оно было отложено. Как писал NEWS.ru, пока новая дата голосования не определена, что порождает различные слухи на этот счёт. В частности, в СМИ высказывались предположения, что плебисцит может быть проведён 24 июня, 8 июля или же в сентябре.

По мнению председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, наиболее оптимальным для проведения общероссийского голосования по закону о поправках к конституции является период до середины июня.