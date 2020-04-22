Памфилова назвала оптимальный срок голосования за поправки в Конституцию

https://static.news.ru/photo/4148c552-847f-11ea-9bf0-fa163e074e61_660.jpgЭлла ПамфиловаФото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Наиболее оптимальным для проведения общероссийского голосования по закону о поправках к конституции является период до середины июня. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
В случае проведения плебисцита до указанного времени, единый день голосования 13 сентября получится организовать полноценно, отметила Памфилова.
Если же ситуация с коронавирусом затянется и сроки голосования по конституции сдвинутся, то тогда единый день голосования в сентябре проводить будет очень проблематично, — цитирует Памфилову ТАСС.
Вместе с тем, она подчеркнула, что прогнозировать конкретную дату пока преждевременно.
Первоначально голосование по поправкам в основной закон было запланировано на 22 апреля, однако из-за эпидемии коронавируса оно было отложено. Как писал NEWS.ru, пока новая дата голосования не определена, что порождает различные слухи на этот счёт. В частности, в СМИ высказывались предположения, что плебисцит может быть проведён 24 июня, 8 июля или же в сентябре.