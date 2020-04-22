Памфилова назвала оптимальный срок голосования за поправки в Конституцию

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Большая часть умерших от COVID-19 в Москве, около две трети пациентов, вовремя не обратились к врачам. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Там отметили, что любые проявления простуды должны насторожить и заставить внимательно относиться к своему состоянию. Даже незначительные на первый взгляд симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры и другие, могут...