Экономист одобрила идею оплачивать больничный самозанятым Экономист Финогенова назвала хорошей идей введение страхования больничных для самозанятых

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введение выплат по больничному для самозанятых является хорошей идеей, заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. В беседе с «Радио 1» экономист отметила, что это поможет оплатить данной категории россиян издержки на лекарства или другие медицинские расходы.

Это хорошая идея, потому что самозанятые оказались заложниками в своей категории. Они не перечисляют взносы в Пенсионный фонд, по сути, у них нет никаких социальных гарантий, которые бы обеспечивались государством, — отметила Финогенова.

По данным эксперта, чтобы самозанятые смогли претендовать на выплаты по больничному, им необходимо будет вносить страховые взносы, размер которых планируется рассчитывать из базового страхуемого дохода. Экономист также отметила, что деньги будут поступать в Фонд социального страхования.

Государственную систему добровольного страхования для самозанятых на случай их временной нетрудоспособности ранее разработало Министерство труда РФ. По имеющимся данным, размер взноса не будет зависеть от заработка и составит 15 тысяч рублей в год.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко выступила с предложением упростить переход с ИП на самозанятость. Она разработала законопроект, по которому применение физическим лицом упрощенной системы налогообложения будет автоматически прекращаться со дня его постановки на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД).