Экономист оценил предложенный ГД механизм индексации пенсий Экономист Иванов поддержал лишение работающих пенсионеров статуса застрахованных лиц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложенный депутатами Госдумы новый механизм индексации пенсий для работающих пенсионеров, согласно которому они будут лишаться статуса застрахованных лиц, можно назвать неплохой инициативой, считает экономист Евгений Иванов. По его словам, которые передает ФБА «Экономика сегодня», такая мера позволила бы ежегодно индексировать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней, однако работающие пенсионеры при этом сохранили бы возможность ее ежегодного перерасчета. Эксперт предположил, что логичным было бы дать возможность трудоустроенным пенсионерам самостоятельно решать, в какой категории они хотел бы остаться.

В принципе, наверное, инициатива неплохая, поскольку работающие граждане РФ на пенсии часто жалуются на отсутствие индексации страховых пенсий. Однако тут все-таки надо понимать, что если их выплаты начнут повышать так же, как и неработающим гражданам, то ежегодного перерасчета больше не будет. Я бы, конечно, хотел бы самостоятельно выбирать. Например, такую опцию можно было бы разместить на Госуслугах, чтобы россиянин заходит и устанавливал статус вручную, — считает Иванов.

Экономист отметил, что работающие пенсионеры в среднем теряют в год около 10 тысяч рублей из-за неполной индексации и страховки. В случае реализации инициативы депутатов Госдумы, их выплаты стали бы расти так же, как и у неработающих пенсионеров.

Президент Владимир Путин ранее поручил правительству повысить в текущем году размер минимальной зарплаты с опережением темпов инфляции. Поручение было дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 15 декабря 2022 года. Кроме того, правительству поручено проработать предложения по дальнейшему увеличению МРОТ. Доклад по данному вопросу кабмин должен представить главе государства до 1 июля.