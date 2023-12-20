Экономист объяснил, почему управленцев в России больше айтишников Экономист Хачатурян: перекос в сторону подготовки управленцев происходит давно

В профильной подготовке специалистов десятилетиями сохраняется определенный перекос в сторону экономистов и управленцев в ущерб представителям технических специальностей, рассказал в беседе с журналом «Компания» кандидат экономических наук, доцент департамента стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян. При этом, по его мнению, для экономики не всегда плохо, если «экономистов и юристов слишком много, а технарей слишком мало».

По данным издания, в прошлом году российские вузы выпустили 166 тысяч экономистов и управленцев и 89 тысяч юристов. При этом число специалистов с математическим и естественно-научным образованием составило всего 36 тысяч, столько же — в области информатики и вычислительной техники. Как подчеркнул эксперт, такая тенденция сохраняется уже в течение десятков лет.

До середины 2010-х годов дисбаланс при выборе специализации у абитуриентов объяснялся большими шансами на трудоустройство у выпускников именно экономических, управленческих и юридических профилей, — пояснил экономист.

Он добавил, что в текущей ситуации происходит «гибридизация» высшего образования, когда многие экономические и управленческие профили подготовки делают уклон в техническую и цифровую сферы. Это необходимо для формирующегося нового типа национального хозяйства.

С экспертом согласна и кандидат экономических наук Ольга Жильцова, которая в беседе с изданием предположила, что полученные знания в области менеджмента, экономики и юриспруденции с высокой вероятностью пригодятся выпускникам при открытии собственного бизнеса.

Между тем, по мнению кандидата экономических наук Людмилы Ивановой-Швец, проблема дисбаланса в высшем образовании зарождается еще в школе, где с каждым годом сокращается численность выпускников, успешно сдающих ЕГЭ по математике и физике, при том, что сдать госэкзамены по гуманитарным дисциплинам проще, а учиться — легче.

Ранее депутат Госдумы Ольга Пилипенко поддержала предложение Минобрнауки России сократить сроки обучения в вузах для выпускников колледжей. Парламентарий пояснила, что инициатива о сокращении программы вузовского обучения для таких молодых людей позволит быстрее обеспечить предприятия необходимыми кадрами.