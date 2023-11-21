В Госдуме оценили идею ускоренного обучения выпускников колледжей в вузах Депутат Пилипенко: ускоренное обучение после колледжа быстрее подготовит кадры

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Предложение Минобрнауки России сократить сроки обучения в вузах для выпускников колледжей является правильным, считает член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. В беседе с НСН она пояснила, что инициатива о сокращении программы вузовского обучения для таких молодых людей позволит быстрее обеспечить предприятия необходимыми кадрами.

Это очень разумное решение. Чтобы укрепить технологический суверенитет страны, обеспечить наши предприятия рабочими руками, нам необходимы специалисты среднего профессионального образования, а в высшем готовить их нужно ускоренно, — отметила депутат.

Она добавила, что после девятого класса около 70% школьников идут в колледжи, а оттуда примерно 40% выпускников поступают в вузы. Нововведение планируется внедрить в рамках разработки федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев предложил повышать производительность труда, в том числе за счет автоматизации и роботизации производства. Это необходимо для развития экономики и промышленности в условиях сложившегося кадрового дефицита, пояснил депутат.