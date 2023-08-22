Экономист назвал три правила накопления денег Экономист Беляев: нужно откладывать 10% дохода для создания подушки безопасности

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев посоветовал откладывать 10% дохода, чтобы обеспечить себя подушкой безопасности. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что сумма сбережений должна составлять один-два месячных оклада.

Первое железное правило — вы должны для себя решить, что вы откладывать будете. Второе — откладывать надо не в ущерб текущему потреблению. Считается, что совершенно безболезненно для любого дохода (если это не прожиточный минимум) можно откладывать 10 процентов. Третье — эти деньги, 10% от дохода, вы должны откладывать в первоочередном порядке, когда получили зарплату, — объяснил Беляев.

Он добавил, что если силы воли самостоятельно откладывать деньги нет, то можно воспользоваться соответствующими услугами банка. По словам Беляева, средства будут автоматически списываться в копилку или на сберегательный счет.

Эксперт также дал несколько советов относительно того, во что вкладывать сбережения. По его словам, самым простым способом является банковский вклад. Также можно открыть индивидуальный инвестиционный счет, который открывается у брокера или в банке, или рассмотреть операции с золотом.

Беляев посоветовал не вкладываться в валюту из-за турбулентности рынка. Он также призвал быть осторожнее с фондовыми рынками. Экономист категорически не рекомендовал вкладывать деньги в финансовые пирамиды и криптовалюты.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян (68%) предпочитают хранить свои сбережения в рублях. Средства в долларах держат 6% опрошенных, евро и другие иностранные валюты назвали по 4% респондентов.