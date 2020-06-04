Эколог рассказала об эффективном способе ликвидации ЧП в Норильске

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Всю личную информацию, которая содержится в системе цифровых пропусков, уничтожат после завершения пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, их использование возможно лишь в чрезвычайных обстоятельствах.

Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан, — цитирует его ТАСС. Собянин подчеркнул, что электронные сервисы...