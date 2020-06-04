Эколог рассказала об эффективном способе ликвидации ЧП в Норильске

Главная задача экстренных служб, работающих на месте аварии в Норильске, — в кратчайшие сроки убрать топливо с поверхности воды, иначе течение разнесёт солярку на большое расстояние. Пятно нефтепродуктов может остановить плавучее ограждение. Их должно быть несколько на пути химикатов, считает профессор политехнического института Сибирского федерального университета Татьяна Кулагина.
Далее необходимо собрать топливо в цистерны вместе с водой, дать ему отстояться, а потом сжечь,
У нас есть научные отработки в сфере сжигания подобного обводнённого (то есть насыщенного водой) топлива. Если его просто сжигать, горит очень плохо, образуется огромный недожог, — добавила эксперт.
Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара из него вытекло около 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть которого попала в местные водоёмы. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. На территории Красноярского края введён режим ЧС.
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