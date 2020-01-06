https://static.news.ru/photo/27ca3b98-3159-11ea-b6ac-fa163e074e61_660.jpg МКС Фото: Roscosmos/Global Look Press

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) Александр Скворцов и Олег Скрипочка во время рождественского телемоста с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в храме Христа Спасителя поздравили с Рождеством всех верующих.

Сейчас хочется сказать огромное спасибо, что вы нашли время нас поздравить. В вашем лице позвольте поздравить всех, кто сейчас находится на Земле, кто празднует светлый праздник Рождества. Хочется пожелать счастья, любви, удачи, всего самого хорошего, — цитирует космонавтов ТАСС.

В свою очередь патриарх также поздравил экипаж МКС с праздником. Глава РПЦ благословил труды космонавтов и рассказал о своей несбыточной мечте побывать в космосе.

Как ранее писал NEWS.ru, госкорпорация «Роскосмос» заключила контракты на запуск восьми пилотируемых кораблей «Союз-МС» и 13 грузовиков «Прогресс-МС» на Международную космическую станцию (МКС) в 2021–2025 годах.