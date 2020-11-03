Ефремов решил вернуть выплаченные семье погибшего в ДТП 600 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/646f04b6-1df3-11eb-a156-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов, осуждённый за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, заплатил родственникам погибшего в аварии Сергея Захарова лишние 600 тысяч рублей. Юристы актёра намерены вернуть эти средства, рассказал адвокат артиста Пётр Хархорин.

Он пояснил, что каждому, кто в ходе разбирательства был признан потерпевшим, «выплачено по миллиону рублей, но были переплаты».

В частности, [сын погибшего] Виталий Захаров получил 1,2 млн рублей. Кроме того, в ходе рассмотрения дела были направлены ещё 400 тысяч рублей, которые они (родственники жертвы. — NEWS.ru) как бы не хотели принимать, эти средства ещё не вернулись, — цитирует Хархорина РИА Новости.

Таким образом, за вычетом суммы, потраченной на похороны, это чуть менее 500 тысяч, уточнил адвокат.

При этом, отметил он, защитникам актёра «безразлично, кто будет эти деньги возвращать».

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Ранее, как писал NEWS.ru, Хархорин заявил, что у осуждённого актёра возникли финансовые проблемы. По его словам, по этой причине Ефремов ещё не возместил ущерб гражданской жене и матери погибшего.