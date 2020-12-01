Ефремов написал из СИЗО письмо жене Захарова

https://static.news.ru/photo/1fbbcb30-33c7-11eb-b96c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, написал письмо жене погибшего Сергея Захарова.

Как рассказал представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский, письмо, написанное актёром из СИЗО, ему передала вдова. В нём Ефремов выражает соболезнования, раскаивается в содеянном и просит прощения.

Это письмо нам показалось искренним и человечным. Это те слова, которые Михаилу Олеговичу следовало бы сказать изначально, — приводит ТАСС слова правозащитника.

Артист отметил, что пытался сотни раз написать это письмо, но никак не мог подобрать нужные слова. Он рассказал, что его жизнь разделилась на «до и после» аварии и теперь уже не будет того весёлого и безалаберного Ефремова, которым он был раньше.

Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло, — написал осуждённый актёр.

Ефремов также добавил, что даже если она его простит, ему «всё равно придётся отвечать перед Богом» за этот смертный грех.

Кроме того, артист извинился за своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который на суде говорил «хамские вещи» в адрес семьи погибшего. В письме Ефремов также попросил Маргариту Захарову о возможности «стать нормальным отцом своим детям» и пообещал сделать для неё всё, что в его силах.

Ранее стало известно, что актёр Михаил Ефремов был этапирован в ИК-4 Белгородской области. Ранее он содержался на карантине в следственном изоляторе города Белгорода. В этой же колонии ранее отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

У артиста будет возможность работать в заключении, что может стать дополнительным фактором для условно-досрочного освобождения. Он сможет освоить ряд специальностей — электросварщика, токаря, электромонтёра, каменщика и другие, писал NEWS.ru.

Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии за рулём, стал виновником ДТП 8 июня. В центре Москвы его машина выехала на встречную полосу и протаранила курьерский автомобиль, за рулём которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжёлые травмы и вскоре скончался в больнице. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, впоследствии наказание смягчили до семи с половиной лет.