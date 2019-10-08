https://static.news.ru/photo/0e007e2a-ea3c-11e9-9f0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Russian Look/Global Look Press

Российский спецназ ещё никогда не был так хорошо обучен и оснащён, как сейчас. Он способен проводить операции любого масштаба, меняя методы и экипировку в зависимости от ситуации.

Такое мнение в статье, опубликованной изданием Defence24 , высказал польский военный эксперт Марчин Гавенда.

Он отметил, что прежде слабой стороной российских сил специального назначения являлось устаревшее оснащение, однако к настоящему времени ситуация кардинально изменилась.

Появились современные и опробованные в бою вооружения, а также индивидуальная и групповая экипировка производства как западных, так и российских компаний, — считает автор материала.

Кроме того, спецназ теперь имеет на вооружении современную технику, которая значительно повышает его эффективность: бронеавтомобили и беспилотники разного назначения, мобильные системы комплекса разведки и управления связи.

Эксперт уверен, что уровень профессионализма спецназовцев удалось повысить благодаря переходу на контрактную систему службы. Также, по мнению Гавенды, важную роль в повышении эффективности спецназа сыграл опыт боевых действий в Сирии.

Ранее News.ru сообщал, что британцев восхитил уровень подготовки отрядов специального назначения российской Федеральной службы исполнения наказаний. Такая реакция была вызвана после того, как таблоид The Daily Mail опубликовал статью о бойцах ФСИН, которые проходили испытания на право ношения крапового берета.