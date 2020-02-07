https://static.news.ru/photo/b1d19ae0-49ad-11ea-871c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/dpa

В апреле 2020 года истекает срок действия вида на жительство экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. В настоящее время он готовит документы для его продления.

Я очень надеюсь, что Россия не отдаст его США. Буквально вчера мы с ним виделись. У него заканчивается вид на жительство в апреле 2020 года. Сейчас мы работаем над тем, чтобы продлить его ещё на несколько лет, — сказал адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

Сноуден был вынужден покинуть США в 2013 году после того, как передал СМИ секретные материалы, свидетельствующие о слежке спецслужб за интернет-пользователями. Он перебрался в Гонконг, а затем — в Москву. В России он получил временное убежище сроком на год. Позднее ему был предоставлен трёхлетний вид на жительство в обмен на прекращение деятельности против США. Позднее действие документа было продлено до 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, американское правительство через суд добилось права на получение доходов от продажи книги Эдварда Сноудена «Личное дело».