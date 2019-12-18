https://static.news.ru/photo/39be9120-2171-11ea-a722-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael F. Mehnert/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Американское правительство через суд добилось права на получение доходов от продажи книги экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена «Личное дело».

Гражданский иск против Сноудена подал Минюст США, обвинив его в нарушении соглашения о неразглашении. Федеральный судья города Александрия в штате Вирджиния при вынесении решения подчеркнул, что текст этого документа «является недвусмысленным».

Защита Сноудена с решением суда не согласилась. Адвокаты будут разрабатывать стратегию дальнейших действий, сообщает The Washington Post.

Сноуден был вынужден покинуть США в 2013 году после того, как передал СМИ секретные материалы, свидетельствующие о слежке спецслужб за интернет-пользователями. Он перебрался в Гонконг, а затем — в Москву. В России он получил временное убежище сроком на год. Позднее ему был предоставлен трёхлетний вид на жительство в обмен на прекращение деятельности против США. Позднее действие документа было продлено до 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Сноуден посмеялся над предъявленным ему иском. Он посоветовал издателю напечатать выдержки из него на каждом экземпляре спорной книги.