https://static.news.ru/photo/21c13894-d5cb-11e9-b269-fa163e074e61_660.jpg Эдвард Сноуден Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/imago stock&people/Global Look Press

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден посмеялся над судебным иском, поданным против него Минюстом США в связи с публикацией книги, которая якобы нарушает соглашение о неразглашении.

Не уверен, что когда-либо видел книгу, которую ЦРУ и АНБ считают слишком опасной для чтения, — написал беглый американец на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что издателю необходимо напечатать выдержки из искового заявления на обложке каждого экземпляра.

Он прикрепил скриншот документа, в котором Минюст США выражает возмущение тем, что бывший агент не предоставил американским властям мемуары перед их публикацией.

Сноуден добавил, что интерес со стороны властей США к его книге доказывает достоверность фактов, изложенных в ней.

It is hard to think of a greater stamp of authenticity than the US government filing a lawsuit claiming your book is so truthful that it was literally against the law to write. — Edward Snowden (@Snowden) 17 сентября 2019 г.

Ранее News.ru писал о том, что американские власти обвиняют Сноудена в том, что выпустив свои мемуары, он нарушил обязательства перед государством, которые он взял на себя, когда подписал соглашения в рамках работы в ЦРУ (Центральное разведывательное управление) и в качестве сотрудника АНБ (Агентство национальной безопасности). Иск подан в суд Восточного округа штата Вирджиния.