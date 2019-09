Он также отметил, что издателю необходимо напечатать выдержки из искового заявления на обложке каждого экземпляра.

Он прикрепил скриншот документа, в котором Минюст США выражает возмущение тем, что бывший агент не предоставил американским властям мемуары перед их публикацией.

Сноуден добавил, что интерес со стороны властей США к его книге доказывает достоверность фактов, изложенных в ней.

It is hard to think of a greater stamp of authenticity than the US government filing a lawsuit claiming your book is so truthful that it was literally against the law to write.