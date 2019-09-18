Эдвард Сноуден Эдвард Сноуден Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/imago stock&people/Global Look Press

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден посмеялся над судебным иском, поданным против него Минюстом США в связи с публикацией книги, которая якобы нарушает соглашение о неразглашении.

Не уверен, что когда-либо видел книгу, которую ЦРУ и АНБ считают слишком опасной для чтения, — написал беглый американец на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что издателю необходимо напечатать выдержки из искового заявления на обложке каждого экземпляра.

Он  прикрепил скриншот документа,  в котором Минюст США выражает возмущение тем, что бывший агент не предоставил американским властям мемуары перед их публикацией.

Сноуден добавил, что интерес со стороны властей США к его книге доказывает достоверность фактов, изложенных в ней.

Ранее News.ru писал о том, что американские власти обвиняют Сноудена в том, что выпустив свои мемуары, он нарушил обязательства перед государством, которые он взял на себя, когда подписал соглашения в рамках работы в ЦРУ (Центральное разведывательное управление) и в качестве сотрудника АНБ (Агентство национальной безопасности). Иск подан в суд Восточного округа штата Вирджиния.

News.ru в соцсетях