Единовременное пособие на школьников начнут выплачивать с 16 августа

Выплачивать единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста начнут с 16 августа. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.

Выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года — с 16 августа, — сказал он.

Министр добавил, что по поручению президента выплату получат все дети шестилетнего возраста, в том числе и те, кто в этом году может ещё по каким-то причинам не пойти в школу.

Приём заявлений на единовременную выплату начнётся с 15 июля. Она положена семьям с детьми от шести до 18 лет, а также тем подросткам, кто имеет ограничение по здоровью и продолжает учиться в школе после 18 лет.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выделение более 46,6 млрд рублей на новые пособия вставшим на учёт в ранние сроки беременности женщинам и в одиночку воспитывающим детей родителям. Данные средства возьмут из резервного фонда правительства. Оформить такие выплаты можно будет с 1 июля, в том числе на портале госуслуг.