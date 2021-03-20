Единая ритуальная база Москвы окажется доступна в онлайн-режиме

https://static.news.ru/photo/e2731a36-8abe-11eb-a673-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: pixabay.com

Единая база захоронений и свободных участков появится в Москве через полтора года. Войти в неё можно будет с портала mos.ru. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор ГБК «Ритуал» Артём Екимов.

По словам Екимова, в настоящее время завершена оцифровка данных обо всех захоронениях на кладбищах столицы — 7 млн записей, которые ранее содержались в нескольких тысячах книг.

Начата работа по созданию электронных паспортов захоронений. При запросе бумажного варианта гражданам будут выдаваться выписки.

Также полная инвентаризация мест захоронения прошла на пяти московских погостах. Каждое место отныне будет привязано к точкам геолокации, что позволит отслеживать свободные участки в режиме онлайн.

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