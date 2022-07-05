Дырявым носкам нашли неочевидное применение Пользовательница TikTok нашла необычное применение дырявых носков в быту

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Пользовательница TikTok под псевдонимом Кейт рассказала о необычном способе применения старых дырявых носков в хозяйстве по дому. Девушка опубликовала видеоролик, в котором показала, как она вытирает ими пыль. Внимание на это обратило издание The Sun.

Блогер надела бракованную вещь себе на руку и протерла ей пыль. После этого она порезала колготки на несколько равных частей и заявила, что полученные резинки можно использовать для фиксации волос. Кейт выразила удивление, почему люди выбрасывают бракованные элементы одежды, когда им можно дать «вторую жизнь».

Я не знаю, почему тряпки для пыли не делают такими, это же так просто, — отметила она.

В том же ролике она показала, что втулки от использованной туалетной бумаги можно использовать как горшки для домашних растений. Девушка сделала надрезы на конце, сложила их, засыпала почвой и добавила семена. На сегодняшний день ее канал имеет почти 100 тысяч лайков.

Ранее TikTok-блогер Каролина Макколи поделилась необычным способом очистки поверхности унитаза. В своем видеоролике она использовала ершик для унитаза, покрытый пеной для бритья. По ее словам, данный способ помог ей избавиться от пятен и дурного запаха.