Двухлетняя девочка случайно отправила знакомым матери её обнаженные фото

https://static.news.ru/photo/93726378-0ff9-11eb-b503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухлетняя девочка в США случайно разослала по знакомым матери её обнажённые фотографии, когда играла с телефоном в ванной, где женщина сушила волосы после душа. О забавном инциденте рассказали британские СМИ.

Daily Mail написала , что мать отчасти сама виновата в произошедшем, так как дала ребёнку свой телефон, чтобы отвлечь дочь. Однако та стала делать снимки и отправлять их контактам в Snapchat. Инцидент произошёл с 30-летней жительницей штата Огайо Эмили Шмитт и ей двухлетней дочерью по имени Карсин.

Женщина осознала произошедшее только после того, как один из знакомых неожиданно поблагодарил её за «обнажённую натуру». По признанию самой Эмили, ей стало невероятно стыдно перед всеми, кому дочь послала только что сделанные снимки.

Карсин разослала обнажённые фото матери 15 людям, включая бывших университетских друзей, знакомых по работе, бывших клиентов и коллег по агентству недвижимости, в котором она работает, — написала газета.

Женщина призналась, что чуть не сгорела со стыда и «умерла на минуту, чтобы воскреснуть и рассказать людям, что произошло».

Как сообщал NEWS.ru, летом 2020 года в российском сегменте интернета возникли споры после публикацией режиссёром Константином Богомоловым, мужем Ксении Собчак, фотографий обнажённой женщины в Instagram.