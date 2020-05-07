Двух фигурантов дела о нефтепроводе «Дружба» освободили из-под ареста

https://static.news.ru/photo/0835dda8-9042-11ea-8b65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двоим фигурантам уголовного дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» смягчена мера пресечения. Решение принял Самарский районный суд.

Речь идёт об экс-главе ООО «Нефтеперевалка» Светлане Балабай и гендиректоре ООО «Петронефть актив» Владимире Жоголеве. Содержание под стражей им заменили запретом определённых действий. В частности, фигуранты дела не могут покидать территорию региона, им запрещено выходить из дома в определённое время, посещать объекты предприятия и общаться с другими участниками дела.

Аналогичная мера пресечения избрана заместителю гендиректора «Нефтеперевалки» Рустаму Хуснутдинову. До этого он содержался под домашним арестом. Ещё ряд фигурантов дела оставлены под домашним арестом до 5 июня, сообщает ТАСС.

Загрязнённое хлоридами сырьё попало в «Дружбу», по которой поставляется нефть из России в европейском направлении через Белоруссию, в апреле 2019 года. По версии следствия, виновник ЧП — «Самаратранснефть-терминал», принимающий сырьё от мелких производителей.

Ранее NEWS.ru писал, что в компании «Транснефть» надеются до конца 2020 года урегулировать все финансовые вопросы с грузоотправителями по инциденту с «Дружбой». Во внесудебном порядке им уже выплачено 8,2 млрд рублей.