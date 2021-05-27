Двух челябинцев осудили за участие в террористической организации

Двое жителей Челябинска приговорены к 12 годам лишения свободы за причастность к международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ.
Суд признал челябинцев виновными по статьям о содействии и участии в террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Первую треть наказания они будут отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.
В ведомстве
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ перед майскими праздниками предотвратили два теракта на Ставрополье. Силовики задержали местного жителя и мигранта из Средней Азии. Один из них имеет отношение к запрещённой в России террористической организации «Исламское государство». У обоих нашли и изъяли «средства террора», включая взрывчатые вещества и поражающие элементы.