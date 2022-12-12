Двух бизнесменов арестовали по делу главы управления ФТС Мурышова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд Москвы арестовал предпринимателей Илью Окорокова и Дмитрия Нестеренко — предполагаемых посредников главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Мурышова, обвиненного во взяточничестве, передает ТАСС. Бизнесмены пробудут в заключении до 8 февраля.

Нестеренко Дмитрий Борисович, обвиняемый по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, срок стражи — до 8 февраля. Окороков Илья Викторович, обвиняемый по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, срок стражи — до той же даты, — сообщила спикер агентства.

Она уточнила, что Нестеренко является директором ООО «Вектор Фрахт» (логистическая компания, таможенный представитель Внуково), а Окороков — советником ООО «Агроменеджмент» (осуществляет деятельность, связанную с перевозками).

Об аресте генерала Мурышова, занимающего должность начальника управления по противодействию коррупции ФТС РФ, стало известно 9 декабря. Он обвиняется по статьям о получении взятки и покушении на получение взятки.

Ранее заместителя начальника главного управления МЧС России по Москве — главного госинспектора по маломерным судам Сергея Зотова взяли под стражу до 29 января. Он был задержан по подозрению в получении взятки. Наказание по данной статье предусматривает до шести лет колонии, а также штраф и запрет занимать определенные должности.